maltratta la moglie anche davanti ai figli minori a lucca disposto il divieto di avvicinamento per un 44enne

A Lucca, un uomo di 44 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e dall’obbligo di indossare un braccialetto elettronico dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia. Le accuse riguardano comportamenti violenti nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori. La misura cautelare è stata disposta dalle autorità competenti.

Un cittadino italiano di 44 anni è stato sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia a Lucca. Il provvedimento, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato,la misura è stata disposta nell’ambito di un procedimento penale avviato a seguito di reiterate condotte vessatorie nei confronti della moglie convivente. Maltrattamenti in famiglia a Lucca La Squadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

