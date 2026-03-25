In Umbria trasporti gratuiti per le vittime di violenza e discriminazione

In Umbria, è stato firmato un accordo triennale intitolato 'In movimento contro la violenza' che garantisce abbonamenti gratuiti ai mezzi di trasporto pubblico locale alle persone seguite dalla rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza e alla discriminazione. L'iniziativa mira a facilitare gli spostamenti di chi si trova in situazioni di vulnerabilità legate a questi fenomeni.

L'accordo: abbonamenti del trasporto pubblico locale gratuiti per le persone accolte nella rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza Si chiama ‘In movimento contro la violenza’ ed è l'accordo di valenza triennale con cui in Umbria si mette a disposizione delle persone accolte nella rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza “un numero di abbonamenti gratuiti sui mezzi del trasporto pubblico locale per potersi spostare più agevolmente e vedere riconosciuto il proprio diritto alla mobilità”. Il protocollo d’intesa è stato firmato dai vertici dell’azienda ‘Umbria Tpl e Mobilità’, dall’assessore regionale... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - In Umbria trasporti gratuiti per le vittime di violenza e discriminazione Articoli correlati «L’assenza di Consigliere di parità territoriali vanifica l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione»«Nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti, dopo gli eventi bellici, il 10 Marzo 1946 in Italia le donne furono ammesse al voto; la storia ci... Una raccolta di contenuti su Umbria trasporti In Umbria trasporto pubblico gratuito per le vittime di violenzaIn Umbria abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico locale saranno messi a disposizione alle persone vittime di violenza per garantire loro il diritto alla mobilità. (ANSA) ... ansa.it In Umbria trasporti gratuiti per le vittime di violenza e discriminazioneL'accordo: abbonamenti del trasporto pubblico locale gratuiti per le persone accolte nella rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza ... perugiatoday.it