Arbitro Juve Fiorentina designato il fischietto per il match dell’Allianz Stadium | ecco chi dirigerà la sfida

Per la partita tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, l’arbitro designato è Davide Massa, proveniente da Imperia. La sua presenza in campo è stata ufficialmente confermata e sarà lui a dirigere l’incontro tra le due squadre. Nessun altro dettaglio relativo alle decisioni arbitrali o alle modalità di svolgimento della partita è stato comunicato. La gara si svolgerà nel rispetto delle norme in vigore e sotto la supervisione dell’arbitro scelto.

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di Francesco Spagnolo Arbitro Juve Fiorentina, sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il match dell’Allianz Stadium. Un match fondamentale per la Champions. La Juventus conosce il nome del direttore di gara per il match di domenica alle 12 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO A dirigere la sfida in programma domenica alle 12 sarà Davide Massa di Imperia. Il match contro la squadra di Vanoli vedrà impegnati come assistenti Meli e Alassio, mentre per il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Marinelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juve Fiorentina, designato il fischietto per il match dell’Allianz Stadium: ecco chi dirigerà la sfida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco chi dirigerà la garadi Redazione JuventusNews24Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium in programma sabato sera. Arbitro Juve Pisa, designato il fischietto del match dell’Allianz Stadium. Ecco chi è stato sceltodi Redazione JuventusNews24Arbitro Juve Pisa, designato ufficialmente il fischietto del match dell’Allianz Stadium. Arbitro Juve Fiorentina, sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il match dell’Allianz Stadium. Un match fondamentale per la ChampionsLa Juventus conosce il nome del direttore di gara per il match di domenica alle 12 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni ... juventusnews24.com Tutte le notizie sulla squadraContro i salentini ci sarà il direttore di gara finito nel ciclone in seguito all'inchiesta, ma i tifosi bianconeri lo ricordano per un grave errore che è costato una sconfitta. E al monitor la situaz ... tuttosport.com