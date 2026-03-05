Arbitro Juve Pisa designato il fischietto del match dell’Allianz Stadium Ecco chi è stato scelto

Arbitro Juve Pisa, designato ufficialmente il fischietto del match dell'Allianz Stadium. Ecco su chi è ricaduta la scelta dell'AIA. La Juve si prepara a tornare in campo per la sfida casalinga contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo alle ore 20:45. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali dell' AIA, l'incontro sarà diretto dall'arbitro Juan Luca Sacchi. ULTIMISSIME JUVE LIVE La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Di Gioia e Laudato, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Turrini. Per quanto riguarda la gestione tecnologica, Marini opererà come VAR, supportato dall'assistente Giua in qualità di AVAR. L'allenatore Luciano Spalletti cercherà di guidare i bianconeri verso una vittoria fondamentale per la classifica.