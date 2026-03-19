Arbitro Juve Sassuolo designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium Ecco chi dirigerà la gara

L’arbitro che dirigerà la partita tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium è stato ufficialmente designato. La gara si disputerà sabato sera e il fischietto scelto sarà presente in campo per dirigere l’incontro. La designazione del direttore di gara è stata annunciata e riguarda l’arbitro incaricato di arbitrare la sfida in programma.

Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium in programma sabato sera. Ecco chi dirigerà la gara. La Juve si prepara a scendere in campo per il trentesimo turno di campionato contro il Sassuolo. La sfida, in programma sabato 21 marzo alle ore 20:45, vedrà come direttore di gara l’arbitro Matteo Marchetti. A comunicare ufficialmente le designazioni arbitrali per il prossimo turno della Serie A Enilive è l’ AIA. ULTIMISSIME JUVE LIVE Ad assistere il fischietto laziale ci saranno i guardalinee Costanzo e Bianchini, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Allegretta. Grande attenzione alla sala VAR, dove opererà Rosario Abisso, coadiuvato dall’AVAR Camplone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco chi dirigerà la gara Articoli correlati Arbitro Juve Cremonese: designato il fischietto ufficiale. Ecco chi dirigerà il match dell’Allianz StadiumPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Arbitro Juve Napoli, designato ufficialmente il direttore di gara. Ecco chi sarà il fischietto del match dell’Allianz StadiumCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Contenuti e approfondimenti su Arbitro Juve Sassuolo Temi più discussi: Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La Penna torna ad arbitrare dopo le polemiche di Inter-Juve; Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive. Juventus-Pisa: probabili formazioni, arbitro, precedenti, diretta streamingJuventus-Pisa è la gara serale del sabato: scopriamo le probabili formazioni, chi dirige la gara ed i precedenti tra le due formazioni ... juvelive.it Sassuolo-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheSassuolo-Inter di Serie A 2025-26, 24a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo - facebook.com facebook