Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 37ª giornata Chi è stato scelto per Roma-Lazio ma non solo

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per la 37ª giornata di Serie A, pubblicate dall'Associazione Italiana Arbitri sul proprio sito. Tra le partite in programma, sono stati assegnati gli arbitri per l'incontro tra la squadra di casa e quella ospite, così come per altri incontri di rilievo. La giornata prevede diverse sfide, tra cui quella tra due squadre della capitale, con arbitri designati per ogni match. Le designazioni sono state comunicate ufficialmente prima dell'inizio delle partite.

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