L’ex chiesa di Santa Rita, da tempo inattiva, sarà oggetto di un progetto di rigenerazione chiamato ’Impetus’. Il progetto pilota prevede la trasformazione dell’edificio in uno spazio dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. La ristrutturazione mira a riqualificare l’immobile e a dargli una nuova funzione pubblica.

L’ex chiesa di Santa Rita si prepara a tornare a vivere. L’edificio, da tempo inutilizzato, è al centro di un progetto di rigenerazione che lo trasformerà in uno spazio dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. L’iniziativa, denominata ’Polo dell’innovazione sociale’, è stata selezionata tra le più meritevoli nell’ambito di ’Impetus’, progetto pilota promosso da Regione Toscana, Anci Toscana e Lama Impresa Sociale per favorire il riuso temporaneo di immobili e spazi pubblici. L’ex chiesa di Santa Rita diventerà un punto di riferimento per la narrazione contemporanea del territorio. L’idea è quella di realizzare uno spazio multimediale capace di raccontare paesaggio, storia e produzioni locali attraverso installazioni digitali, pannelli interattivi, video e mappe delle aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto pilota ’Impetus’. Santa Rita, l’ex chiesa ’rinasce’. Diventerà spazio di promozione

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