Apre al traffico lo svincolo Malderiti l' annuncio di Cannizzaro

Nelle ultime ore si è aperto al traffico lo svincolo Malderiti, con un annuncio ufficiale di Cannizzaro. Questo intervento arriva a breve distanza dal taglio del nastro del nuovo terminal dell'aeroporto Tito Minniti, portando una novità che riguarda la viabilità e la mobilità nella zona. La riapertura dello svincolo si inserisce in un quadro di lavori e miglioramenti infrastrutturali avviati nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagli sui tempi o sulle modalità di gestione della strada.

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