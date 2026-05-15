Apre al traffico lo svincolo Malderiti l' annuncio di Cannizzaro
Nelle ultime ore si è aperto al traffico lo svincolo Malderiti, con un annuncio ufficiale di Cannizzaro. Questo intervento arriva a breve distanza dal taglio del nastro del nuovo terminal dell'aeroporto Tito Minniti, portando una novità che riguarda la viabilità e la mobilità nella zona. La riapertura dello svincolo si inserisce in un quadro di lavori e miglioramenti infrastrutturali avviati nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagli sui tempi o sulle modalità di gestione della strada.
A poche ore dal taglio del nastro del nuovo terminal dell'aeroporto Tito Minniti arriva un'altra bella notizia per lo scalo e non solo. L'annuncio è dato dal deputato Francesco Cannizzaro dalle sue pagine social con un video reel in cui il parlamentare si trova sulla statale 106 davanti allo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Reggio Calabria: Cannizzaro punta al primato, l’onda di giovani lo sostieneCentinaia di cittadini si sono radunati in via Quartiere Militare questa domenica 19 aprile 2026 per l’inaugurazione del comitato elettorale di...
Cannizzaro dà l'annuncio sui social: "Saluto Roma e mi candido a sindaco di Reggio Calabria"Dopo ore di fibrillazione e attesa nel centrodestra, l'onorevole e segretario regionale di Forza Italia scioglie la riserva e ufficializza la sua...
Reggio Calabria, apre oggi il nuovo svincolo dell’Aeroporto | FOTO - Facebook facebook
Borsa: Hong Kong apre in lieve calo, Hang Seng -0,36%. Shanghai sale dello 0,40%, Shenzhen guadagna lo 0,92% #ANSA x.com
La mia lista di livello personale delle opere pianistiche di Prokofiev + discussione reddit
Autostrada A1, apre al traffico nuovo viadotto fra Incisa e Firenze SudDall'ultimo fine settimana di febbraio, sull'Autostrada del Sole, nel tratto tra i caselli Incisa e Firenze Sud, sarà percorribile un nuovo tratto in variante. In particolare, spiega Società ... ansa.it