Domenica 19 aprile 2026, centinaia di cittadini si sono riuniti in via Quartiere Militare a Reggio Calabria per partecipare all’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Cannizzaro. Il politico, che mira a ottenere il primo posto nelle prossime elezioni, ha ricevuto il sostegno di molti giovani presenti alla manifestazione. L’evento ha attirato attenzione nella città, con una partecipazione numerosa e coinvolgente.

Centinaia di cittadini si sono radunati in via Quartiere Militare questa domenica 19 aprile 2026 per l’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Cannizzaro. Il candidato del centrodestra ha accolto una partecipazione massiccia e spontanea, trasformando l’evento simbolico in un momento di forte contatto diretto con la popolazione locale. L’ondata di adesioni e la sfida personale di Cannizzaro. L’apertura della sede, che il parlamentare di Forza Italia ha voluto mantenere come punto di riferimento costante per la città durante tutto l’anno, ha registrato numeri che hanno sorpreso anche lo stesso interessato. Durante l’incontro, Cannizzaro ha descritto un clima di grande fermento, sottolineando come le liste elettorali stiano affrontando una situazione di quasi sovraffollamento a causa dell’altissimo numero di richieste di adesione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro punta al primato, l’onda di giovani lo sostiene

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