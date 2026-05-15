Apple e Intel | test sui nuovi chip per sfuggire alla crisi dei nodi

Recentemente sono stati condotti test sui nuovi chip sviluppati da Apple con la collaborazione di Intel, mentre l'industria tecnologica affronta la crisi dei nodi di produzione. Apple ha scelto Intel come partner per l’implementazione di questi processori, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La carenza di memorie sta influenzando i costi di produzione, e questa situazione potrebbe avere ripercussioni sui prezzi dei prossimi dispositivi sul mercato. La situazione attuale riguarda anche le tempistiche di lancio e la distribuzione dei nuovi prodotti.

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? Punti chiave Perché Apple ha deciso di affidarsi proprio a Intel?. Come influirà la carenza di memorie sui prezzi dei nuovi dispositivi?. Quali prodotti Apple rischiano ritardi a causa della crisi dei chip?. Perché le vecchie memorie DDR4 costano più delle nuove DDR5?.? In Breve Produzione smartphone destinata a coprire l'80% dei chip Intel per Apple.. Prezzi memorie LPDDR4 a 2,10 dollari per gigabit contro 1,50 delle DDR5.. Counterpoint Research prevede incremento produzione memorie superiore al 20% entro il 2026.. Tim Cook conferma scorte limitate Mac mini e Mac Studio per carenze componenti.. Intel ha avviato la fase sperimentale per la produzione di processori destinati ad Apple, secondo quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo attraverso un post su X. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple e Intel: test sui nuovi chip per sfuggire alla crisi dei nodi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Apple M4 vs M5 MacBook Air: Real World Tests and Comparison Sullo stesso argomento Intel Arrow Lake: 4 nuovi chip per gaming e lavoroIl 17 marzo si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi processori Intel Arrow Lake Refresh, annunciata da Robert Hallock. Blocco Apple: crisi dei chip ferma il nuovo MacBook Pro OLEDLa carenza di componenti critici per l’architettura dei dati sta rallentando il piano di aggiornamento hardware di Cupertino, costringendo il gigante... Intel, i chip Apple sono vicini: il testing 18A-P è già partito per iPhone, iPad e MacMing-Chi Kuo conferma che Intel ha avviato il testing in piccola scala di chip Apple su processo 18A-P con packaging Foveros. Roadmap 2026-2029, mix ordini 80% iPhone, yield target 50-60% nel 2027. TS ... hwupgrade.it Apple riporta Intel nell’iPhone, ma non come immaginiApple affida a Intel una parte dei chip per iPhone, iPad e Mac: non è un ritorno al passato, ma una scelta strategica anti-rischio TSMC. iphoneitalia.com l'app client Reolink per Mac verrà aggiornata per Apple Silicon? reddit