Intel Arrow Lake | 4 nuovi chip per gaming e lavoro

Il 17 marzo si svolgerà la presentazione ufficiale dei nuovi processori Intel Arrow Lake Refresh, annunciata da Robert Hallock. Quattro modelli sono stati annunciati, destinati a migliorare le prestazioni sia per il gaming che per il lavoro. La presentazione si concentrerà sulle caratteristiche tecniche di ciascun chip e sulle loro applicazioni. La data precisa e i dettagli tecnici sono stati confermati in anticipo.

Il 17 marzo si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi processori Intel Arrow Lake Refresh, annunciata da Robert Hallock. La famiglia Core Ultra 200S Plus sarà svelata con l'obiettivo di correggere le debolezze della generazione precedente, puntando su prestazioni gaming a 1080p e capacità di multitasking. La lineup confermata include quattro modelli specifici: Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 5 250K Plus e Core Ultra 5 250KF Plus. Le recensioni indipendenti sono attese dal 23 marzo, mentre la disponibilità nei negozi è prevista entro fine marzo o inizio aprile. Una correzione strategica per il mercato desktop. L'annuncio del 17 marzo non rappresenta un cambio radicale dell'architettura, bensì un affinamento mirato della serie esistente.