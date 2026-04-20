Blocco Apple | crisi dei chip ferma il nuovo MacBook Pro OLED

Una carenza di componenti chiave sta rallentando la produzione di alcuni dispositivi Apple. La mancanza di chip necessari per l’architettura dei dati ha portato a un ritardo nel lancio del nuovo MacBook Pro con display OLED touch e del aggiornamento del Mac Studio. Questa situazione sta influenzando i piani di Cupertino, che devono rimandare le presentazioni previste per alcuni dei loro modelli di punta.

La carenza di componenti critici per l’architettura dei dati sta rallentando il piano di aggiornamento hardware di Cupertino, costringendo il gigante tecnologico a rimandare il debutto del MacBook Pro con display OLED touch e del nuovo Mac Studio. La difficoltà nel reperire chip DRAM e memorie NAND, strettamente richiesti per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale nei data center, sposta le aspettative per il nuovo laptop verso l’inizio del 2027. Il della gamma Mac ha subito trasformazioni importanti già all’inizio di marzo, quando sono stati presentati i nuovi modelli MacBook Air dotati di chip M5, insieme ai MacBook Pro con processori M5 Pro e M5 Max e alla linea MacBook Neo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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