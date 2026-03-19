Neve a Pavullo termometro sotto zero sul Cimone

Ieri, sull’Appennino, si è registrato un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in calo e neve che ha raggiunto Pavullo. Sul Cimone la minima è scesa a meno 8,4 gradi, mentre in aree a valle molte zone hanno toccato circa zero. La neve è caduta anche in alcune zone di Pavullo, dove ha attecchito solo oltre i 1.000 metri di quota.

Brusco ritorno ieri di clima invernale sul nostro Appennino, con temperature in picchiata (minima di meno 8,4 sulla vetta del Cimone e a valle molte zone attorno ai zero gradi) e fiocchi di neve scesi sino a Pavullo, anche se hanno attecchito solo oltre i 1.200 metri di quota. Dai 10 ai 20 cm di neve fresca solo in alta quota. Spartineve in azione precauzionale al Passo di san Pellegrino. I disagi maggiori per il vento gelido di bora, che ha avuto una raffica record di 160 Kmh orari al Passo Croce Arcana (Fanano). Nel pomeriggio sono cessate le precipitazioni ma il freddo è previsto rimanga ancora per alcuni giorni. Se questa situazione meteo non è gradita per la germogliazione delle piante, servirà agli impianti sciistici per proseguire l’attività sino a Pasquetta il 6 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve a Pavullo, termometro sotto zero sul Cimone Articoli correlati Neve, 40 centimetri sul Cimone: “Un grande inizio di stagione”Modena, 27 dicembre 2025 – L’Appennino imbiancato al di sopra dei 700 metri di quota è stato il regalo di Natale più bello ed atteso da anni per gli... Imprenditori sul Cimone, un successo la quinta edizione di “Lapam sulla neve”"La 5^ edizione di "Lapam sulla neve" non è stata solo una giornata di svago, ma un atto concreto di presidio del territorio.