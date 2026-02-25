Imprenditori sul Cimone un successo la quinta edizione di Lapam sulla neve

"La 5^ edizione di "Lapam sulla neve" non è stata solo una giornata di svago, ma un atto concreto di presidio del territorio. L'Appennino e il comprensorio del Cimone rappresentano un asset fondamentale per l'economia della nostra provincia: scegliere di portare qui diversi imprenditori significa credere che il turismo di prossimità e le eccellenze naturalistiche siano un volano insostituibile per la crescita". Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, commenta così la quinta edizione di "Lapam sulla neve", l’iniziativa organizzata e ideata dall’associazione per promuovere il turismo locale. L’evento, riproposto in questo 2026, ha trovato grande riscontro e partecipazione, confermando la volontà del tessuto produttivo locale di fare rete anche al di fuori dei contesti lavorativi abituali. Tra sci e camminate, una sessantina tra imprenditori e collaboratori dell’associazione hanno trascorso una giornata ricca di suggestione, respirando l’aria pura dell’Appennino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

