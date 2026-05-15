Un'indagine in corso si concentra su alcuni appalti assegnati recentemente e sui passaggi di rami d'azienda avvenuti a dicembre. Le autorità stanno verificando i soggetti coinvolti nella creazione di una nuova società, nata in quel periodo, e analizzando come siano stati gestiti i trasferimenti di attività tra le diverse imprese. Le indagini mirano a chiarire le modalità con cui sono stati effettuati questi passaggi e quali siano stati i soggetti che hanno orchestrato le operazioni.

? Domande chiave Chi sono i soggetti dietro la nuova ditta nata a dicembre?. Come sono stati orchestrati i passaggi di rami d'azienda?. Quali altre società nel casertano sono ora sotto la lente della DDA?. Perché le nuove entità continuano a operare nonostante i sequestri?.? In Breve Coinvolti Ivano Balestriere, Filippo Capaldo, Catello Staiano e Alfonso Ottimo.. Nuova ditta costituita lo scorso dicembre operativa in due comuni casertani.. Indagini su due realtà operative rimaste libere dopo il sequestro Isvec.. Strategia di frammentazione societaria per proteggere flussi economici di appalti milionari.. A Caserta, gli interventi della DDA hanno colpito una serie di cessioni societarie legate alla gestione degli appalti Isvec, avvenute circa tre mesi prima degli arresti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appalti Isvec, indagine su nuovi rami d’azienda: sospette manovre

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