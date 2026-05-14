Mer Mec Pertosa cede rami d’azienda a Siemens | nuovi piani per il Sud

Mer Mec, azienda con sede nel Sud, ha annunciato la cessione di alcuni rami d’azienda a Siemens. La vendita riguarda specifiche divisioni dell’impresa e coinvolge circa 1.700 lavoratori specializzati. La holding si impegna a definire i dettagli riguardanti i piani futuri con i proventi derivanti dalla vendita. La transazione avviene in un momento di cambiamenti strategici nel settore industriale e tecnologico della regione. La notizia si inserisce in un quadro di ristrutturazioni aziendali più ampie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà il futuro dei 1.700 dipendenti specializzati di Mer Mec?. Cosa farà esattamente la holding con i proventi della vendita?. Perché la cessione di questi rami d'azienda favorisce il Sud Italia?. Quali nuovi settori strategici finanzierà la Angelo Holding con questa operazione?.? In Breve Settore coinvolto genera 430 milioni di euro di ricavi nel 2025.. L'operazione riguarda 1.700 collaboratori specializzati nel campo high tech.. Le risorse finanzieranno nuove realtà produttive nel Mezzogiorno d'Italia.. L'accordo è stato firmato ufficialmente a Monopoli da Vito Pertosa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mer Mec, Pertosa cede rami d’azienda a Siemens: nuovi piani per il Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrovie, Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer MecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di... Siemens acquisisce attività della Mer Mec: la Angelo Holding di Pertosa chiude l'accordoLa Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens le attività di Mer Mec relative al business della diagnostica & data analytics a livello mondiale e... Temi più discussi: ++ La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di mer Mec ++; Quanto vale la pugliese Mermec puntata dalla tedesca Siemens?; Angelo Holding cede parte di Mer Mec a Siemens; ++ La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di mer Mec ++. ++ La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di mer Mec ++. Al gruppo tedesco diagnostica e data analytics worldwide ed il segnalamento in Italia #ANSA x.com La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer Mec: «Così sosterrò le imprese del Sud»L’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l'accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mer Mec che comprende il business della diagnostica ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ferrovie, Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer MecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mer Mec che comprende il business della diagnostica. msn.com