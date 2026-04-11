Meldola arrestato l’autista | indagine su morti sospette di anziani

A Meldola, un autista soccorritore della Croce Rossa è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta riguardante alcune morti sospette di anziani avvenute tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’indagine si concentra su possibili responsabilità nel decesso di alcuni pazienti di età avanzata. Le autorità hanno eseguito l’arresto di un uomo di 27 anni, residente nella stessa città.

L’indagine sulle morti sospette di alcuni pazienti anziani avvenute tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha portato oggi all’arresto di Luca Spada, un ventisettenne di Meldola che opera come autista soccorritore presso la Croce Rossa. L’intervento è stato disposto dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura di Forlì, dopo mesi di ricostruzioni condotte dai Carabinieri riguardo a decessi occorsi durante o subito dopo i trasferimenti sanitari. L’indagato, che risultava già sospeso dal servizio, affronta ora l’accusa di omicidio volontario mentre gli inquirenti analizzano i singoli casi clinici e le modalità con cui venivano gestiti i trasporti dei soggetti fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meldola, arrestato l’autista: indagine su morti sospette di anziani Morti sospette di anziani a bordo delle ambulanze, arrestato il giovane autista dei mezzi di soccorsoC'è una clamorosa novità nell'inchiesta che vede coinvolto Luca Spada, il giovane meldolese operatore di ambulanza della Croce Rossa (poi sospeso) su... Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista(Adnkronos) – Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi... Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse Temi più discussi: Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista; Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista; Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno. Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista Luca Spada: «Uccisi con la tecnica dell'effetto bolla d'aria»È stato arrestato - con l'accusa di omicidio volontario - Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì ... ilgazzettino.it Morti sospette in ambulanza, arrestato l'autistaSpada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso ... rainews.it Accusato di omicidio volontario #LucaSpada, il volontario di #Meldola sospettato di aver ucciso alcuni anziani durante o subito dopo il trasporto in ambulanza x.com È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. S - facebook.com facebook