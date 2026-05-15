Aosta, i parchi pubblici mostrano attrezzature danneggiate e giochi inutilizzabili. Il Codacons ha presentato diverse segnalazioni riguardo alle condizioni di sicurezza di alcune strutture per bambini, ma non ha ricevuto risposte dall’Assessorato competente. Le attrezzature sono state oggetto di denunce anche per potenziali rischi legati alla stabilità e alla manutenzione. La situazione ha portato a un intervento da parte dell’associazione, che ha evidenziato l’urgenza di interventi per garantire la sicurezza nelle aree verdi.

? Domande chiave Quali pericoli nascondono le nuove posizioni delle attrezzature per bambini?. Perché l'Assessorato non ha risposto alle segnalazioni del Codacons?. Come possono i ragazzi usare i campi senza porte e canestri?. Chi deve decidere tra manutenzione dei parchi e altre spese comunali?.? In Breve Campetti da calcetto e basket inutilizzabili per porte rotte e mancati interventi tecnici.. Attrezzature ludiche spostate pericolosamente vicino al campetto da calcio per rischio incidenti.. Servizi igienici e punti acqua inesistenti da diversi mesi per le famiglie.. Assessorato comunale non risponde alle segnalazioni formali inviate dal Codacons Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, parchi in degrado: Codacons denuncia giochi e campi inutilizzabili

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