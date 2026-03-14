L’ex biblioteca di via Zuccoli a Cederna è di nuovo al centro dell’attenzione per i ripetuti episodi di degrado e intrusioni notturne. L’edificio, che da anni aspetta una riqualificazione, viene utilizzato come rifugio improvvisato da persone senza fissa dimora, mentre il Codacons ha deciso di intervenire denunciando la situazione. La struttura rimane abbandonata e soggetta a frequenti vandalismi.

Torna a far parlare di sé l’ex biblioteca di via Zuccoli, a Cederna, un edificio che da anni attende una nuova vita e che ultimamente è diventato teatro di intrusioni, bivacchi e abbandono. A riaccendere i riflettori è il Codacons, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti e ora chiede un intervento immediato al Comune. "Oggi l’ex biblioteca di via Zuccoli è ridotta a una struttura abbandonata e in stato di evidente degrado – si legge nel comunicato –. L’edificio, che da anni avrebbe dovuto essere oggetto di lavori di ristrutturazione, risulta invece chiuso e lasciato a se stesso, con numerosi episodi di intrusioni". Una fotografia che, secondo l’associazione, si è aggravata nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Degrado e intrusioni notturne all’ex biblioteca di via Zuccoli. Anche il Codacons denuncia

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