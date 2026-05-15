Aosta caos in Piazza Manzetti | i tassisti denunciano il blocco dei lavori

A Aosta, in Piazza Manzetti, si è verificato un caos a causa di lavori di costruzione che hanno portato al blocco delle attività dei tassisti. I conducenti lamentano di non essere stati informati dai responsabili regionali prima di avviare i ponteggi, creando confusione e disagi. Le opere, iniziata senza preventiva comunicazione, hanno sollevato anche preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini presenti nell’area. La situazione ha generato tensioni tra i tassisti e le autorità coinvolte.

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