Aosta | 1700 libri in vendita alla Biblioteca con prezzi in calo

A Aosta, presso una biblioteca, sono stati messi in vendita circa 1700 libri con prezzi che hanno registrato un calo rispetto alle precedenti quotazioni. La vendita si svolge in tre giorni e i prezzi dei volumi sono stati ridotti in questa occasione. Tra i libri disponibili, ci sono diversi generi letterari, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, passando per altri ambiti letterari. I lettori interessati possono consultare questa vasta selezione di volumi durante il periodo di vendita.

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? Domande chiave Come cambiano i prezzi dei libri nei tre giorni di vendita?. Quali generi letterari troverai tra i 1700 volumi disponibili?. Perché la biblioteca ha deciso di vendere questi testi specifici?. Come puoi approfittare dei ribassi sui libri di cultura valdostana?.? In Breve Mercatino dal 21 al 23 maggio presso la Biblioteca Bruno Salvadori di Aosta.. Prezzi libri comuni tra 3 e 1 euro, cultura locale tra 10 e 2 euro.. L'assessore Erik Lavevaz promuove il riuso di 1700 volumi dismessi dal sistema.. Orario di apertura per i tre giorni di vendita dalle ore 9 alle 19.. Dal 21 al 23 maggio 2026, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta aprirà le sue porte per il consueto mercatino del libro usato, mettendo in vendita circa 1700 volumi provenienti dal Sistema bibliotecario valdostano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta: 1700 libri in vendita alla Biblioteca con prezzi in calo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Case in vendita in Abruzzo: i prezzi sono stabili, in calo a Chieti, che è anche la provincia meno cara La storia dei libri alla biblioteca ClassenseNel laboratorio ‘Alle origini del libro moderno: dai manoscritti ai libri a stampa nelle collezioni antiche della Biblioteca Classense’, a cui la mia... Libri, il festival la Grande invasione arriva ad AostaDal 31 maggio al 2 giugno arriva ad Aosta la Grande invasione, il festival della lettura di Ivrea che quest'anno si sdoppia. Trenta eventi in tre giorni nel capoluogo valdostano, tutti dedicati ai ... ansa.it Drag queen leggerà libri ai bimbi in biblioteca: è scontro ad Aosta tra Lega e Comitato PrideAd Aosta è polemica per un evento dedicato ai bambini all’interno della Pride Week 2023. Il 30 settembre, nella biblioteca del quartiere Dora di Aosta, Francesco Pierri, nei panni della drag queen ... blitzquotidiano.it