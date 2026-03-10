La storia dei libri alla biblioteca Classense si concentra nel laboratorio ‘Alle origini del libro moderno: dai manoscritti ai libri a stampa’. Durante l’attività, vengono analizzati diversi esemplari, mostrando le tecniche di produzione e le trasformazioni nel tempo. I partecipanti osservano testi antichi e moderni, comprendendo i passaggi che hanno segnato l’evoluzione del libro. L’iniziativa coinvolge studenti e appassionati di storia della stampa.

Nel laboratorio ‘ Alle origini del libro moderno: dai manoscritti ai libri a stampa nelle collezioni antiche della Biblioteca Classense ’, a cui la mia classe ha partecipato a dicembre 2025, mi ha colpito scoprire l’evoluzione che c’è stata dalla pergamena alla carta, ma soprattutto la realizzazione di quest’ultima, con lino e canapa, le stoffe più diffuse nel Medioevo, che venivano tagliate e macerate. La carta, prima di essere pronta all’uso, aveva bisogno di tempo. La sua realizzazione mi ha impressionata: ho pensato a quanto tempo occorresse nell’antichità per dare vita anche al materiale su cui si scriveva un libro. La produzione della carta non è stata la sola cosa che mi ha colpito; per me è stato bello e interessante anche scoprire come si scrivevano i libri nel passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia dei libri alla biblioteca Classense

Articoli correlati

I Camaldolesi e i libri. Mostra alla ClassenseAlla biblioteca Classense fino al 17 gennaio è visitabile la mostra ’La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna.

“In rete competenti e sicuri”: ultimo appuntamento alla biblioteca ClassenseDomani, martedì 13 gennaio, alla Biblioteca Classense si svolgerà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “In rete competenti e sicuri”.

Pier Ferdinando Casini alla Classense per presentare il suo libro

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La storia dei libri alla biblioteca...

Temi più discussi: Alla Classense un incontro sull’adozione alternativa ai libri di testo; Torna Scritture di Frontiera: due appuntamenti alla Classense per riflettere sulla complessità del mondo contemporaneo; Scritture di frontiera torna a Ravenna: due autrici e due incontri in Classense per raccontare identità, radici e migrazioni.

I Camaldolesi e i libri. Mostra alla ClassenseAlla biblioteca Classense fino al 17 gennaio è visitabile la mostra ’La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’, realizzata per celebrare la riapertura dell’Aula ... ilrestodelcarlino.it

Alla Classense un incontro sull’adozione alternativa ai libri di testoLunedì 2 marzo alle 17, nella sala Muratori della Biblioteca Classense, si terrà un incontro ad ingresso libero dedicato all’adozione alternativa ai libri di testo, rivolto a insegnanti della scuola p ... ravennawebtv.it

In occasione della giornata internazionale della donna ricordiamo Anna Notaras:che si distinse com prima editrice della storia In Classense conserviamo un'incunabolo (n.678) dell’Etymologicum Magnum (1499), unica volta in cui viene menzionata l’editri - facebook.com facebook

Biblioteca Classense Ravenna x.com