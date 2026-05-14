Violenza sessuale su un giornalista durante il Conclave in Vaticano | prete chiede rinvio a giudizio

Un prete di 81 anni è stato messo sotto processo con l’accusa di aver compiuto una violenza sessuale nei confronti di un giornalista durante il Conclave in Vaticano. L’uomo ha presentato richiesta di rito abbreviato. L’incidente è avvenuto nel corso di un evento ufficiale, e le autorità giudiziarie hanno avviato le indagini per approfondire la vicenda. La richiesta di rinvio a giudizio è stata notificata nel corso delle procedure giudiziarie in corso.

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