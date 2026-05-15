Abusi su un cronista durante il Conclave il prete-giornalista Pelayo a processo con rito abbreviato

Il prossimo 21 gennaio si terrà un’udienza in tribunale riguardante Antonio Pelayo, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale. L’indagine si riferisce a un episodio avvenuto durante il Conclave, in cui Pelayo sarebbe stato coinvolto in comportamenti inappropriati nei confronti di un cronista presente. L’udienza si svolgerà con rito abbreviato, nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Si terrà il prossimo 21 gennaio l’udienza del processo a carico di Antonio Pelayo, il sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale. Il Gup del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dell'imputato - già consulente dell’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede - di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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