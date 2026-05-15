Antonella Clerici il messaggio nella notte per Chanel Totti e c' è chi sogna una collaborazione

Durante la finalissima di Pechino Express, Antonella Clerici ha condiviso un messaggio nella notte dedicato a Chanel Totti, la figlia di un noto ex calciatore e conduttrice. La conduttrice ha mostrato particolare affetto nei confronti della giovane durante l’evento televisivo, che ha visto la partecipazione di Chanel insieme all’amico Filippo Laurino. La scena ha suscitato interesse tra i presenti e tra chi segue da vicino il mondo dello spettacolo. Nei giorni successivi, si sono diffuse voci di un possibile futuro progetto comune.

Antonella Clerici sembra aver trovato una nuova beniamina televisiva: Chanel Totti. La conduttrice lo ha fatto capire chiaramente ieri sera, durante la finalissima di Pechino Express, il reality che ha visto protagonista la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti insieme all’amico Filippo Laurino. 🔗 Leggi su Today.it

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Antonella Clerici, l'annuncio e la sua delusione totale: “Vabbè, pazienza...”

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