Antonella Clerici | Bisogna sporcarsi di sugo… Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo

(Adnkronos) – "Per essere nazional-popolari e arrivare al pubblico, bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti". Sono queste le parole, finite al centro della polemica, pronunciate da Antonella Clerici a 'È sempre mezzogiorno' e che molti hanno interpretato come un messaggio velato nei confronti di Alessandro Cattelan. Per conquistare davvero il pubblico, secondo la conduttrice, bisogna abbandonare l'aria da "fighetto". In altre parole, se non "sai di sugo", rischi di restare indifferente nel salotto degli italiani. Cattelan, a distanza di tempo, ha scelto l’ironia per rispondere. In un video diventato virale sui social, il conduttore si è mostrato con la camicia macchiata e ha scherzato: "Woooooooooooh mi sono sporcato di sugoooooooo!!! Ah no, è soia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

