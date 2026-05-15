Anticipazioni Grande Fratello Vip 15 maggio | Ilary Blasi e Valeria Marini ritornano nella casa
Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. La puntata del 15 maggio prevede il ritorno nella casa di Valeria Marini, che aveva già partecipato in passato. La trasmissione è prodotta da Endemol Shine Italy ed è trasmessa regolarmente ogni settimana. I concorrenti attualmente in gara sono impegnati in diverse attività e discussioni, mentre il pubblico aspetta di scoprire le prossime novità.
Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 15 maggio su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una semifinale piena di colpi di scena, imprevedibile, destinata a cambiare ogni equilibrio. Il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare. Si preannuncia una serata senza esclusione di colpi, ogni alleanza diventa decisiva, ogni contrasto può rendere il cammino incerto, Grande Fratello Vip 15 maggio: le anticipazioni e le sorprese della puntata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Anticipazioni Grande Fratello Vip tensioni e finalisti in gioco
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