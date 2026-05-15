Anticipazioni Grande Fratello Vip 15 maggio | Ilary Blasi e Valeria Marini ritornano nella casa

Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. La puntata del 15 maggio prevede il ritorno nella casa di Valeria Marini, che aveva già partecipato in passato. La trasmissione è prodotta da Endemol Shine Italy ed è trasmessa regolarmente ogni settimana. I concorrenti attualmente in gara sono impegnati in diverse attività e discussioni, mentre il pubblico aspetta di scoprire le prossime novità.

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