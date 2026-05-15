Antica fiera del biso di Pianiga 2026

A giugno si svolgerà a Pianiga la terza edizione dell’Antica Fiera del Biso, un evento che mantiene viva una tradizione locale. La fiera si tiene ogni anno nello stesso periodo, riproponendo le modalità e le caratteristiche delle edizioni precedenti. La manifestazione richiama visitatori provenienti dalla zona e si svolge in un’area dedicata alla promozione delle attività e dei prodotti legati alla tradizione del biso. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale degli eventi del comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuova edizione. Stessa tradizione. Con giugno torna l’Antica Fiera del Biso di Pianiga, alla sua terza edizione.?Un appuntamento che parla di paese, di convivialità e di festa, con la passione e la genuinita di sempre?Pianiga e pronta ad accogliervi! ? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antica fiera di San Marco 2026 a Ponte di BrentaPonte di Brenta si prepara ad accogliere anche quest’anno uno degli eventi più attesi della primavera: l’Antica Fiera di San Marco. Antica fiera del bestiame a Rignano sull'ArnoIl fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, Rignano sull’Arno ospita la trentacinquesima edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno, un... Antica Fiera. È il giorno del mercatoTutti a Vernio oggi all’Antica fiera di San Giuseppe: si raccomanda a chi si sposta da Prato o da altre località in auto di seguire le indicazioni per le aree parcheggio dedicate. I parcheggi per i ... lanazione.it A scuola sugli asini: i bambini vanno a lezione su degli speciali bus a quattro zampeGODEGA - Puntuali, alle 7.30 lunedì, i due Quattro Zampe Bus sono partiti alla volta della scuola primaria di Godega di Sant’Urbano. Già, perché ieri mattina (24 febbraio) i bambini della scuola ... ilgazzettino.it