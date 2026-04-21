Antica fiera di San Marco 2026 a Ponte di Brenta

A Ponte di Brenta si sta organizzando l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di San Marco, un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti dalla regione. La manifestazione si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse bancarelle e attività tradizionali. Le autorità locali hanno annunciato le date e i dettagli logistici, mentre i commercianti si preparano a partecipare all’evento con i loro stand.

Ponte di Brenta si prepara ad accogliere anche quest’anno uno degli eventi più attesi della primavera: l’Antica Fiera di San Marco. Una manifestazione che unisce tradizione e intrattenimento, capace di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori con un programma distribuito in diversi punti della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate A San Bonifacio la Fiera di San MarcoSan Bonifacio si prepara ad accogliere la 149esima edizione della Fiera di San Marco, in programma dal 23 al 26 aprile 2026. Tradizione e spettacolo: torna l’Antica Fiera di San Gregorio, nove giorni di festaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Morciano di Romagna è pronta ad accendere i riflettori sull’edizione 2026... Altri aggiornamenti Temi più discussi: PONTE DI BRENTA | sabato 25 aprile torna la Fiera di San Marco; A Cocconato l’Antica Fiera di San Marco; Bessica di Loria nel fine settimana torna la capitale del florovivaismo; 732ma Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia: dibattiti, spettacoli e momenti di confronto. A Cocconato torna l’Antica Fiera di San Marco: il 25 aprile un’intera giornata di festaSabato 25 aprile Cocconato d'Asti si anima con l'Antica Fiera di San Marco: dalle ore 10,30 fino a sera il borgo — uno dei più belli d'Italia e Comune ... atnews.it Fiera di San Marco, adesso ci siamoLendinara si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni. Con il taglio del nastro della 420esima Fiera di San Marco. Un programma densissimo che, da domani fino a fine maggio, trasformerà la c ... polesine24.it Il giovane è stato trovato in via San Marco a Marano, incosciente e con diversi traumi riconducibili ad un'aggressione. Dopo un primo trasporto presso l'ospedale di Giugliano, è stato trasferito al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dov'è ricoverato in prognosi facebook