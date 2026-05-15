È stata pubblicata l’anteprima 417, che include gli annunci relativi alle uscite previste per maggio 2026. Nel documento è disponibile un elenco dettagliato di tutte le pubblicazioni programmate nel prossimo periodo, accompagnato da un file PDF scaricabile. La pubblicazione permette di consultare facilmente le date e i titoli delle prossime uscite, offrendo un quadro completo delle pubblicazioni in programma nei mesi a venire. La sezione è accessibile online e aggiornata con le ultime informazioni rilasciate.

Finalmente ci siamo! Anteprima 417 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per luglio 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Anteprima Panini 417: Tutti gli annunci di Maggio 2026 e il PDF!

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