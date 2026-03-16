Anteprima Panini 415 | tutti gli annunci di Marzo 2026 e il PDF!

È disponibile online Anteprima 415, che presenta gli annunci ufficiali di marzo 2026 e il relativo PDF. L’elenco include tutte le uscite previste per i prossimi mesi, offrendo una panoramica dettagliata di ciò che arriverà sul mercato. La pubblicazione permette di consultare in anticipo le novità in programma, rendendo più facile pianificare acquisti e collezioni.

Finalmente ci siamo! Anteprima 415 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per maggio 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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