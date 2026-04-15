È stata pubblicata l’anteprima numero 416, disponibile online, che presenta l’elenco completo delle uscite previste per aprile 2026. La pubblicazione include anche un file PDF con tutte le informazioni dettagliate sui titoli in arrivo nei prossimi mesi. Questa anteprima permette di consultare in modo immediato le novità di aprile e i mesi successivi, offrendo un quadro completo delle pubblicazioni in programma.

Finalmente ci siamo! Anteprima 416 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per giugno 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Anteprima Panini 416: tutti gli annunci di Aprile 2026 e il PDF!

Anteprima Panini 414: tutti gli annunci di Febbraio 2026 e il PDF!Finalmente ci siamo! Anteprima 414 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi.

Anteprima Panini 415: tutti gli annunci di Marzo 2026 e il PDF!Finalmente ci siamo! Anteprima 415 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi.

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Calciatori Anteprima Panini: solo domani in regalo l'album con il TuttosportL'album Calciatori Anteprima te lo regala il Tuttosport. Quando? Solo sabato 4 ottobre. Calciatori Anteprima è la raccolta Panini che introduce la stagione calcistica a tutti gli appassionati: ... tuttosport.com