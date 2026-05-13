Anno 1 n 14 – Mondo ATA In quali casi si prorogano i contratti di supplenza Graduatorie 24 mesi e le news più importanti della settimana
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