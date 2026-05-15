Anna spegne 100 candeline la passione per le rose e il cucito | Il mio segreto? Solo l' affetto per la famiglia

Ieri, una donna originaria di San Filippo Inferiore ha compiuto 100 anni, festeggiando con la famiglia. Nata e cresciuta nella stessa zona, ha dedicato una vita alla passione per le rose e il cucito. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera intima e raccolta, con parenti e amici che le hanno rivolto parole di affetto. La donna ha condiviso con i presenti il suo segreto per una vita lunga, attribuendolo all’affetto per la famiglia e alla cura delle proprie passioni.

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Ieri Giovanna Arena, amata nonna e bisnonna originaria di San Filippo Inferiore, ha spento 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. Nata nel 1926, rimase orfana a quattro anni e perse una sorella a tredici; nonostante le difficoltà, ha attraversato un secolo di storia con coraggio e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spegne 100 candeline il cavalier Gino RuffatiIl Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha fatto visita nei giorni scorsi al cavalier Gino Ruffati, che lo scorso 27 marzo ha raggiunto il traguardo... Aurelia spegne 100 candeline. Il sindaco: "Traguardo storico"Un compleanno eccezionale quello festeggiato, qualche giorno fa, tra le campagne della Bassa bolognese. Nonna Anna Biral spegne 105 candeline, l'infanzia nei campi e l'amore con il marito nato nella stalla: Lui, reduce di guerra. Mi raccontava del fronteMARTELLAGO/SCORZÉ - Ha soffiato sulla torta le sue 105 candeline, nonna Anna Biral, attorniata da parenti, amici e dal sindaco di Martellago Andrea Saccarola nella residenza Anni Sereni a Scorzé dove ... ilgazzettino.it Il Gruppo Ego spegne 100 candeline, la festa con i dipendenti di Camerano. All’evento i Ceo Hörsting e SantarelliAll’evento hanno partecipato autorità e rappresentanti delle associazioni locali, come l’assessore regionale Goffredo Brandoni, Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona, e Oriano Mercante, ... corriereadriatico.it