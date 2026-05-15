Anna Lisa Trulli | I passi che contano si fanno insieme

È stata annunciata una nuova collaborazione tra Mexedia Benefit Unit e Donne for Peace, che avrà come obiettivo la partecipazione alla Race for the Cure nel 2026. Questa partnership si inserisce in un progetto che coinvolge entrambe le realtà nel promuovere iniziative di sensibilizzazione e supporto. La collaborazione si basa su un impegno condiviso per organizzare eventi e campagne rivolte alla promozione della salute e del benessere, con un focus particolare sulla prevenzione e sulla solidarietà femminile.

A l via la collaborazione tra Mexedia Benefit Unit e Donne for Peace: d alla Race for the Cure 2026 di Komen Italia prende avvio un percorso condiviso, dedicato allo sviluppo di iniziative sociali e umanitarie Si è svolta con grande partecipazione la Race for the Cure di Komen Italia, che ha colorato di rosa le strade della capitale coinvolgendo oltre 200mila persone, con il record di più di 120mila donatori e 309 associazioni partner. Da questa ricorrenza, giunta alla sua XXVII edizione e da sempre simbolo di unione, prevenzione e cura della vita, nasce la collaborazione tra Mexedia Spa Società Benefit e Donne for Peace E ts. Mexedia è una... 🔗 Leggi su Funweek.it

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