Cosa ci fanno Wanda Nara e Luciano Spalletti insieme | la foto che nessuno si aspettava

Wanda Nara e Luciano Spalletti sono apparsi insieme in una foto pubblicata su Instagram, dove la ex moglie di Mauro Icardi ha scritto “Che piacere rivederti, mister”. La foto ha suscitato sorpresa tra i follower e ha mostrato i due in un momento di incontro. Nessun dettaglio sui motivi dell'incontro o sulla loro relazione è stato comunicato.

"Che piacere rivederti, mister", ha scritto la ex moglie di Mauro Icardi in calce al selfie condiviso su Instagram. Un'immagine che ha riportato alla memoria i giorni burrascosi nello spogliatoio dell'Inter. Ma ci hanno messo una pietra sopra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». La ricostruzioneCalciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:...

Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister».

Contenuti utili per approfondire Wanda Nara

Temi più discussi: Wanda Nara torna in Italia e svuota la casa di Milano. Ennesimo sgarbo a Icardi; Dal ciclone Wanda Nara all’inflessibile mamma Rabiot: quando il calcio è gestito in famiglia; Wanda Nara e le nozze con Martin Migueles: che cos'è la teoria dell'anello e perché riguarda anche Icardi; Wanda Nara spunta l’anello, si parla di matrimonio con Martín Migueles.

Wanda Nara e le nozze con Martin Migueles: che cos’è la teoria dell’anello e perché riguarda anche IcardiWanda Nara è pronta a sposare Martin Migueles? Sono sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio della showgirl con il nuovo compagno, dopo ... fanpage.it

Maxi Lopez ancora contro Icardi: Si merita un pugno, cosa ha fatto con Wanda. La verità mai dettaDurante un'ospitata al programma tv argentino SQP, Maxi Lopez ha rilasciato una delle sue dichiarazioni più dirette sul suo passato conflittuale con Wanda Nara e sul ruolo di Mauro Icardi in quegli ... corrieredellosport.it

No, questa foto non è frutto dell'intelligenza artificiale. Wanda Nara e Spalletti sorridenti uno a fianco all'altro, lo scatto è diventato già virale sui social. I due furono protagonisti nella vicenda che sei anni fa portò alla separazione tra Icardi e la sua Inter x.com

Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni per Icardi - facebook.com facebook