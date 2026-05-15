Negli ultimi match, il centrocampista sta giocando solo mezz’ora complessiva, limitato dal minutaggio e dalle scelte dell’allenatore. In tre occasioni, non è sceso in campo per più di mezz’ora, evidenziando un ruolo ridimensionato rispetto alle stagioni precedenti. La situazione ha portato a speculazioni sulla possibilità di un trasferimento, dopo aver contribuito a due scudetti con la squadra. La decisione finale sembra ormai prossima, mentre il rapporto tra il giocatore e il club si trova a un punto di svolta.

È sempre più vicina la separazione tra il Napoli e Frank Anguissa protagonista dei due scudetti ma ora a un bivio. Il Napoli eserciterà il diritto di prolungare il contratto al 2027, altrimenti lo perderebbe a zero – ricorda giustamente il Corriere dello Sport – ma le strade molto probabilmente si divideranno. Questa è stata una stagione sfortunata per gli infortuni (ben due) che hanno colpito il centrocampista del Camerun. Il suo rendimento è stato decisamente inferiore a quello delle stagioni precedenti. Anguissa ha mercato ( il Galatasaray ha bussato e il club azzurro ha chiesto 20 milioni ) e sceglierà cosa fare e dove andare. Il Napoli, come ormai è chiaro, ha l’esigenza di abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, solo mezz’ora nelle ultime tre partite

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