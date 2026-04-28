L'attaccante ha segnato un gol nella vittoria dell'Udinese contro il Milan a San Siro, portando a tre il numero di reti nelle ultime tre partite. Nell'ultima fase della stagione, ha dimostrato un buon rendimento, contribuendo con i suoi gol alle prestazioni della squadra. La sua presenza in campo e i risultati ottenuti sono stati monitorati durante le ultime uscite ufficiali.

All’Olimpico, nella spettacolare sfida tra Lazio e Udinese terminata 3-3, è successo di tutto. Sei gol, quasi tutti da cineteca, ma a brillare più di tutti è stato Arthur Atta. Il centrocampista dell’Udinese, classe 2003, ha deciso di prendersi la scena con due reti in appena sette minuti, guadagnandosi il titolo di migliore in campo. Per il francese si tratta della prima doppietta tra i professionisti, che gli permette di salire a quota cinque reti in campionato. Dopo una partita passata a inventare sulla trequarti, si è acceso nel finale: prima all’86’, con un gol da opportunista sulla respinta di Motta, poi al 93’, con un destro a giro preciso che ha firmato il momentaneo 3-2, prima del definitivo pareggio di Maldini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atta protagonista anche all'Olimpico: tre gol nelle ultime tre partite

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