Dopo sei partite senza segnare, il centravanti dell'Inter ha trovato nuovamente la via del gol nelle ultime tre gare, totalizzando tre reti e due assist. È stato determinante nelle partite contro Roma e Como, contribuendo in modo decisivo alle prestazioni della squadra in questa fase. La sua rinascita ha attirato l'attenzione degli appassionati di fantacalcio, che ora seguono con interesse i suoi progressi.

Tre reti nelle ultime due partite, dopo sei partite a secco, e doppia cifra di gol raggiunta in campionato. Marcus Thuram si è ripreso l'Inter nel giorno in cui tutti i riflettori erano puntati sull'attacco nerazzurro nuovamente orfano di capitan Lautaro Martinez. Lo ha fatto con due reti fondamentale per battere il Como al Sinigaglia che hanno fatto felici Chivu e tutti i fantallenatori che hanno puntato sul francese. Protagonista di un campionato altalenante, che lo visto a secco anche per 10 giornate consecutive (dalla 4ª alla 14ª) e in cui è stato messo più di una volta in discussione, il francese è tornato nel momento del...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram, che rinascita al fantacalcio! Tre gol e due assist nelle ultime tre partite

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