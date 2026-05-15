Anguissa perde spazio | Conte verso un’altra panchina

Durante le ultime partite di campionato, Frank Anguissa ha visto ridursi il suo ruolo in campo. L’allenatore ha deciso di affidarsi ad altri giocatori, lasciando il centrocampista in panchina in diverse occasioni. Questa scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il giocatore si trova a dover affrontare un periodo di minore coinvolgimento durante le partite finali della stagione. La situazione di Anguissa rappresenta una delle questioni più discusse nel finale di campionato del Napoli.

Il momento di Frank Anguissa racconta una delle situazioni più delicate del finale di stagione del Napoli. Il centrocampista camerunese, a lungo considerato un titolare quasi intoccabile, ha perso spazio nelle ultime partite ed è finito stabilmente in panchina. La scelta di Antonio Conte nasce soprattutto da valutazioni fisiche. Dopo un periodo complicato, Anguissa non è riuscito a ritrovare pienamente brillantezza, intensità e continuità. Qualità che, nei momenti migliori, hanno sempre fatto la differenza nel suo modo di giocare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calo era visibile anche in alcune situazioni semplici. Il passo meno fluido, qualche giocata meno pulita e una condizione generale non ancora ottimale hanno spinto lo staff tecnico a riflettere sulle gerarchie. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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