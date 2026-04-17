Il Napoli si prepara a modificare la formazione in vista delle prossime sfide, con alcune variazioni in difesa. Secondo quanto riportato, Beukema sarebbe pronto a scendere in campo, mentre Anguissa potrebbe essere spostato in panchina. La squadra ha effettuato alcuni aggiustamenti tattici e di formazione nelle ultime sedute di allenamento. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nelle prossime ore in vista della partita.

"> NAPOLI – Un ritocco qui, un altro lì, e il Napoli prende forma. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è al lavoro per definire l’undici che affronterà la Lazio, con alcune novità distribuite tra difesa, centrocampo e attacco. Le indicazioni arrivano dalle ultime sedute a Castel Volturno, ma sarà la rifinitura a sciogliere definitivamente i dubbi. L’idea del tecnico è quella di rielaborare la squadra vista a Parma, senza stravolgerla, ma apportando correttivi mirati per affrontare la Lazio di Sarri, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. In difesa, la linea sembra ormai definita: Beukema è in vantaggio su Juan Jesus per una maglia da titolare sul centro-destra, completando il reparto con Buongiorno al centro e Olivera a sinistra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “In difesa è pronto Beukema Anguissa va verso la panchina”

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PAGELLE PARMA 1-1 NAPOLI Milinkovic Savic 6,5 Buongiorno 6 Juan Jesus 4,5 Olivera 6 Politano 6 Lobotka 6 Anguissa 6 Spinazzola 5,5 McTominay 7 Højlund 6,5 De Bruyne 6 Sostituti: Giovane 5,5 Santos 5,5 Beukema 6 Gutierrez 5,5 Elmas s.v Allenatore facebook

Il Guardian: “Il #Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i soldi spesi” McTominay il migliore, ancora una volta. Ma la convivenza con Anguissa e De Bruyne è faticosa. Gli azzurri hanno pagato gli investimenti sbagliati estivi (Lang, Lucca, Beukema). x.com