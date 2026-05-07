A Selva Malvezzi, un piccolo plesso scolastico che rischiava di chiudere è stato riaperto grazie all’intervento di cittadini, con il supporto delle autorità locali e regionali. La riapertura della scuola rappresenta una risposta ai bisogni delle famiglie della frazione, che da tempo attendevano una soluzione per mantenere un punto di riferimento educativo nella zona. La situazione dimostra come l’impegno della comunità possa influenzare decisioni importanti sul territorio.

Dove c’è una scuola che rinasce, c’è una frazione che non ‘muore’: è la storia del piccolo plesso scolastico di Selva Malvezzi che, a rischio chiusura, è stato salvato grazie alla tenacia dei cittadini e all’appoggio di amministrazione e Regione. Ieri, come promesso mesi fa dall’assessora regionale Isabella Conti, da subito in prima linea, a Selva, nei locali della scuola, è stato inaugurato un polo educativo integrato 0-6 che unisce servizi per la prima infanzia (1-3) e la scuola dell’infanzia (3-6), rafforzando l’offerta educativa e la presenza pubblica nel territorio: un progetto sperimentale dedicato al consolidamento e alla riorganizzazione dei servizi educativi e scolastici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Selva Malvezzi, rinasce la scuola: "Risposta ai bisogni delle famiglie"

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