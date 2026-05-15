Angelina Jolie mette in vendita la sua villa a Los Angeles Qui tutte le foto

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles. La proprietà si trova a Hollywood e include diverse stanze, spazi esterni e una piscina. La residenza è stata abitata dalla stessa attrice e da altri personaggi noti nel corso degli anni. Le foto della casa mostrano dettagli degli interni e degli esterni, evidenziando le caratteristiche architettoniche e le ampie aree di pertinenza. La vendita è stata annunciata ufficialmente e la proprietà è attualmente in lista sul mercato immobiliare.

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Dentro la residenza di Angelina Jolie, a Hollywood, dove ha vissuto anche il grande regista Cecil B. DeMille. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Angelina Jolie met en vente sa somptueuse villa à Los Angeles

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