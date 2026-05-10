Angelina Jolie vende la sua villa a Los Angeles | il prezzo lascia senza parole

L'attrice ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles, una proprietà che ha occupato per diversi anni. L'immobile viene proposto sul mercato con un prezzo che ha attirato molta attenzione. La decisione di vendere arriva in un momento di cambiamenti personali e professionali. La casa rappresenta una tappa importante nella vita dell'attrice, ora pronta a passare a una nuova fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La casa di Angelina Jolie a Los Angeles è in vendita, simbolo di una fase di vita che si chiude e di una nuova che comincia. Certe proprietà immobiliari vanno oltre il concetto di abitazione e diventano testimonianze di epoche, scelte personali e trasformazioni di vita. La villa di Angelina Jolie a Los Angeles rientra proprio in questa categoria: una casa storica nel cuore di Hollywood che oggi torna sul mercato, segnando la fine di un capitolo importante e l’inizio di una nuova fase per l’attrice. La villa nasce nel 1913 da un progetto dell’architetto B. Cooper Corbett e viene acquisita pochi anni dopo da Cecil B. DeMille, uno dei padri fondatori del cinema hollywoodiano.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Angelina Jolie vende la sua villa a Los Angeles: il prezzo lascia senza parole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Angelina Jolie vende casa: 30 milioni per la villa a Hollywood con 10 bagni e un enorme giardino Angelina Jolie, in vendita la sua villa hollywoodiana: 30 milioni di euroE' stata messa in vendita a 30 milioni di dollari la villa situata ad Hollywood di Angelina Jolie: composta da decine di stanze e ampi spazi verdi... Argomenti più discussi: Angelina Jolie mette in vendita la sua casa a Los Angeles; Angelina Jolie vende la sua casa a Los Angeles per 30 milioni di dollari; Allora è vero, Angelina Jolie lascia Los Angeles; Angelina Jolie mette in vendita la sua spettacolare villa di Los Angeles per 30 milioni di dollari.