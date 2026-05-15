Ancona tempesta politica per Costanza Miriano al Festival della Famiglia

A Ancona si è scatenata una disputa politica legata alla partecipazione di Costanza Miriano al Festival della Famiglia. La presenza della scrittrice ha suscitato reazioni contrarie da parte delle opposizioni, che hanno espresso dissenso. La contestazione riguarda i contenuti di un suo libro, considerati provocatori da parte del Partito Democratico. La discussione si è accesa attorno alla decisione di coinvolgere Miriano nell’evento e alle posizioni espresse nei suoi scritti.

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? Domande chiave Perché la scelta di Costanza Miriano ha scatenato la protesta delle opposizioni?. Quali contenuti del libro della scrittrice hanno fatto infuriare il PD?. Come si collegano le posizioni dell'ospite ai dati sull'obiezione di coscienza?. Chi deve rispondere della compatibilità tra l'evento e i valori costituzionali?.? In Breve Giacomo Zacconi e Francesco Rubini contestano il libro Sposati e sii sottomessa.. Mirella Giangiacomi critica la visione gerarchica della scrittrice sul palco istituzionale.. Obiettori di coscienza superano il 74% dei medici in tutta la regione Marche.. Undici ginecologi su undici nell'ospedale di Jesi sono obiettori di coscienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, tempesta politica per Costanza Miriano al Festival della Famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival della famiglia, si inizia con la giornalista. Costanza MirianoInizia domani (ore 17) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona il "Festival della famiglia", promosso dall’assessorato alla famiglia e al terzo... Polemica sul Festival della Famiglia: nel mirino l’ospite Costanza MirianoANCONA- Il Festival della Famiglia promosso dall’assessorato alla Famiglia del Comune di Ancona finisce al centro delle polemiche.