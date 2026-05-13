Inizia domani (ore 17) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona il " Festival della famiglia ", promosso dall’assessorato alla famiglia e al terzo settore in concomitanza con la ‘ Giornata internazionale della famiglia ’ prevista per venerdì. Con il coinvolgimento di diverse realtà pubbliche e private, e con la partecipazione di diverse associazioni di volontariato, il festival vuole mettere in campo un’azione di sensibilizzazione sull’importanza della famiglia quale primo elemento fondante della società, spazio per la crescita emotiva e affettiva, luogo di educazione, cura e condivisione. Si comincia con l’incontro ‘La tua famiglia imperfetta è perfetta così’, in collaborazione con l’ Associazione Famiglie numerose, al quale a parteciperà Costanza Miriano, giornalista, scrittrice, blogger (nella foto).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival della famiglia, si inizia con la giornalista. Costanza Miriano

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