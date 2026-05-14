Polemica sul Festival della Famiglia | nel mirino l’ospite Costanza Miriano

Il Festival della Famiglia, organizzato dall’assessorato alla Famiglia del Comune di Ancona, ha suscitato discussioni dopo che è stato annunciato l’intervento di Costanza Miriano come ospite. La manifestazione si svolge nella città e ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e associazioni che hanno espresso critiche e preoccupazioni riguardo alle scelte degli organizzatori. La partecipazione della scrittrice è stata oggetto di commenti sui social e di prese di posizione pubbliche. La polemica riguarda principalmente il contenuto e il metodo di comunicazione associato all’evento.

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ANCONA- Il Festival della Famiglia promosso dall’assessorato alla Famiglia del Comune di Ancona finisce al centro delle polemiche. A far discutere è la presenza di Costanza Miriano, giornalista e scrittrice attesa questo pomeriggio (14 maggio) al Ridotto del Teatro delle Muse nell’ambito della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival della famiglia, si inizia con la giornalista. Costanza MirianoInizia domani (ore 17) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona il "Festival della famiglia", promosso dall’assessorato alla famiglia e al terzo... Fabrizio Corona Nel Mirino Di Lele Mora: Polemica Sul Caso Mediaset!Lele Mora rompe il silenzio e lancia pesanti accuse contro Fabrizio Corona parlando di Mediaset, Barbara D’Urso. Temi più discussi: Festival pianistico: Lortie e i tanti volti di Chopin; Via all’Eurovision: quando canta Sal Da Vinci, le polemiche su Israele e i favoriti; Sanremo 2027, tensione tra Stefano De Martino e Belen: il retroscena sul divieto di parlare del Festival; Strappo fra Vero Volley e il Veliero. La compagnia abbandona il festival. Cesare Rastelli - Results on X | Live Posts & Updates x.com Family festival 2026, occasione per socializzare e divertirsiUna due giorni ricca di proposte a Bolzano in occasione della Giornata internazionale della famiglia: è il Family Festival 2026 che sabato 16 e domenica 17 maggio animerà il Parco Firmian. rainews.it Ad Ancona torna il Festival della Famiglia dal 14 al 17 maggioUn'azione di sensibilizzazione sull'importanza della famiglia quale primo elemento fondante della società, spazio per la crescita emotiva ed affettiva, luogo di educazione, di cura e di condivisione ... ansa.it