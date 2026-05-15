Ancona punta al lusso | il progetto per unire turismo e nautica

Ancona sta sviluppando un progetto volto a integrare il settore del turismo con quello della nautica, con l’obiettivo di migliorare l’economia locale. La città intende creare infrastrutture e servizi che favoriscano l’attracco e la permanenza di imbarcazioni di lusso, puntando a cambiare l’immagine di un porto principalmente di transito. Le strategie previste includono investimenti in strutture portuali e promozione di iniziative legate al settore nautico, con l’intento di attrarre visitatori e di rafforzare il settore turistico legato alla nautica di alta gamma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui