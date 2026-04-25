Erchie punta sul turismo | progetto Job Suite al via l' Orientation Lab

Il Comune di Erchie ha annunciato l'avvio del progetto Job Suite, un'iniziativa dedicata al settore del turismo. Contestualmente, è stato inaugurato l’Orientation Lab, un centro rivolto ad accompagnare i cittadini e i potenziali lavoratori nelle opportunità occupazionali del territorio. Queste iniziative sono parte di un piano di politiche attive del lavoro portate avanti dall’amministrazione comunale per promuovere lo sviluppo locale.

ERCHIE - Anche il Comune di Erchie punta e si impegna nelle politiche attive del lavoro e nella valorizzazione del territorio. Partirà il prossimo 28 aprile 2026, il laboratorio specialistico di accoglienza e promozione turistica. Il primo dei quattro appuntamenti della misura Orientation Labs.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Punti Cardinali for Work: al via l’orientation desk del progetto “Job Ostuni”Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 marzo 2026 presso la Biblioteca Comunale di Ostuni e opererà per un totale di 18 mesi L’Orientation Desk... "Orientation lab" dedicati allo sviluppo d’impresa, protagonisti gli studenti dell’Iiss FermiBRINDISI - Un laboratorio di idee che prende forma e guarda al futuro del territorio: il 28 aprile, dalle 8.