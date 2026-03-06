A Caltanissetta, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate. La misura cautelare, eseguita con gli arresti domiciliari, segue le indagini che hanno rivelato anche l’installazione di un GPS sull’auto della ex. L’uomo è stato sottoposto a fermo dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto elementi a suo carico.

La Polizia di Stato ha eseguito a Caltanissetta un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 47 anni, indagato per atti persecutori e lesioni aggravate. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini condotte dalla Squadra Mobile. In particolare, la vittima sarebbe stata bersagliata da continue telefonate e messaggi minacciosi, oltre a pedinamenti e appostamenti sia nei pressi del luogo di lavoro sia sotto la sua abitazione. L’indagato è accusato anche di lesioni aggravate ai danni della donna, del fratello e del padre della vittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caltanissetta, arrestato stalker violento, aveva anche messo Gps sull’auto della ex

Brescia, stalker violento e recidivo: in manette 32enne incubo della exBrescia, 24 febbraio 2026 - Stalker violento e recidivo: da tempo perseguitava la ex con appostamenti, telefonate e messaggi, incluse aggressioni che...

Leggi anche: Stalker minaccia la vittima anche sullo stato WhatsApp, arrestato un 23enne

Aggiornamenti e notizie su Caltanissetta arrestato stalker....

Arrestato uno stalker violento a Caltanissetta, avrebbe anche messo un GPS sull'auto della exLa polizia ha eseguito a Caltanissetta un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 47enne accusato di atti persecutori e lesioni aggravate. Dalle indagini eseguite ... msn.com

Caltanissetta: arrestato stalker, aveva messo anche gps sull'auto della exLa polizia ha eseguito a Caltanissetta un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 47enne accusato di atti persecutori e lesioni aggravate. Dalle indagini eseguite ... rainews.it